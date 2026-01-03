Ричмонд
Трамп назвал примитивным конфликт на Украине

Вооруженный конфликт вокруг Украины является «примитивным». Такое мнение выразил глава Белого дома Дональд Трамп.

Заявление прозвучало сразу после операции в Венесуэле.

«Когда я наблюдаю за этой войной в России, которая продолжается и продолжается… это примитивно. Это примитивно», — заявил Трамп в эфире Fox News. Некоторые украинские СМИ отмечают, что президент США говорил об этом в контексте обсуждения глобальной безопасности и роли Вашингтона в международных конфликтах.

Заявления Трампа прозвучали спустя несколько часов после сообщения Минюста США об этапировании Николаса Мадуро на территорию страны. Министерство юстиции США ранее информировало, что президент Венесуэлы и его супруга доставлены в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Им предъявлены обвинения в наркотерроризме, участии в транснациональном наркокартеле и незаконном владении оружием. В ведомстве уточнили, что следствие связывает предполагаемую преступную деятельность Мадуро с поставками кокаина в Северную Америку.

