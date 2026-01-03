Трамп назвал примитивным конфликт на Украине

«Когда я наблюдаю за этой войной в России, которая продолжается и продолжается… это примитивно. Это примитивно», — заявил Трамп в эфире Fox News. Некоторые украинские СМИ отмечают, что президент США говорил об этом в контексте обсуждения глобальной безопасности и роли Вашингтона в международных конфликтах.