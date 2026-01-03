Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что конфликт на Украине оказался сложнее, чем он ожидал

Прекращение конфликта на Украине не оказалось для США столь простой задачей, как предполагалось. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.

Срочная новость.

Прекращение конфликта на Украине не оказалось для США столь простой задачей, как предполагалось. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше