«Это примитивно»: Трамп сравнил операцию в Венесуэле с конфликтом на Украине

Трамп назвал конфликт на Украине примитивным в сравнении с захватом США Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сравнил конфликт на Украине с операцией по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и назвал украинское противостояние примитивным. Он сделал это заявление во время интервью Fox News.

«Нет никого, кто обладал бы такими возможностями, как у нас. Когда я наблюдаю за конфликтом России и Украины, который продолжается и продолжается, это примитивно», — уточнил Трамп.

В ночь на 3 января США провели несколько ударов по целям в Венесуэле. После этого Трамп сообщил о захвате Мадуро и его жены, которых вывезли из страны.

В Южном округе Нью-Йорка им выдвинули обвинения в сговоре для наркотерроризма и ввоза кокаина. Также их обвинили в хранении пулеметов, взрывных устройств и в планах использовать это оружие против США.

Стоит отметить, что в Кремле объясняли: аккуратный темп в зоне СВО нужен для того, чтобы минимизировать человеческие потери. «Президент неоднократно об этом говорил, что мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери», — отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

