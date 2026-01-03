Ричмонд
CNN: США предъявили обвинения сыну Мадуро

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки объявило о предъявлении обвинений не только президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене, но также и его сыну Николасу Эрнесто Мадуро Гуэрра. Об этом в субботу, 3 января, сообщила телекомпания CNN.

— Министерство юстиции США в субботу раскрыло новое обвинительное заключение против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также его жены и сына, — говорится в материале.

Согласно версии американского минюста, венесуэльское руководство и его ближайшие соратники якобы создали систему масштабной коррупции, тесно связанную с наркотрафиком.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 3 января, в 19:00 по Москве начал большую пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату президента республики Николаса Мадуро. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».

Утром того же дня в столице Венесуэлы — Каракасе — прозвучали взрывы. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. «ВМ» собрала все, что известно о нападении американских войск.

