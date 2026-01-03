Исторический дом в Тюмени вошел в реестр объектов культурного наследия

Дом находится по адресу: Володарского, 24.
В Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН) внесен «Меблированный дом Ф. П. Лошкомоева». Памятник архитектуры расположен в Тюмени и является важной частью исторического облика города. Об этом сообщили в telegram‑канале комитета по охране и использованию объектов историко‑культурного наследия Тюменской области.
«Комитет по охране и использованию объектов историко‑культурного наследия Тюменской области с гордостью сообщает: в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН) включен “Меблированный дом Ф. П. Лошкомоева”! Адрес: город Тюмень, улица Володарского, 24», — сообщается в telegram-канале комитета.
В сообщении подчеркивается значимость объекта для сохранения исторической памяти о Тюмени. Также заявлено о планах продолжить работу по включению новых объектов в федеральный реестр в 2026 году.