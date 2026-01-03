Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исторический дом в Тюмени вошел в реестр объектов культурного наследия

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН) внесен «Меблированный дом Ф. П. Лошкомоева». Памятник архитектуры расположен в Тюмени и является важной частью исторического облика города. Об этом сообщили в telegram‑канале комитета по охране и использованию объектов историко‑культурного наследия Тюменской области.

Дом находится по адресу: Володарского, 24.

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН) внесен «Меблированный дом Ф. П. Лошкомоева». Памятник архитектуры расположен в Тюмени и является важной частью исторического облика города. Об этом сообщили в telegram‑канале комитета по охране и использованию объектов историко‑культурного наследия Тюменской области.

«Комитет по охране и использованию объектов историко‑культурного наследия Тюменской области с гордостью сообщает: в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН) включен “Меблированный дом Ф. П. Лошкомоева”! Адрес: город Тюмень, улица Володарского, 24», — сообщается в telegram-канале комитета.

В сообщении подчеркивается значимость объекта для сохранения исторической памяти о Тюмени. Также заявлено о планах продолжить работу по включению новых объектов в федеральный реестр в 2026 году.