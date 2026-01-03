Визитная карточка завода. БЕЛАЗ распахнул двери новой масштабной локации для туристов

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочное пространство знаковых образцов карьерной техники БЕЛАЗ открыто на площади в 8 тыс. кв.м — проект стал важным шагом в реализации стратегии развития промышленного туризма предприятия и расширения ассортимента предлагаемых услуг. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе завода.
Основная задача новой экспозиции — сделать пребывание туристов на БЕЛАЗе максимально комфортным, интересным и познавательным.
«Уже более 370 тыс. человек посетили наше предприятие за годы реализации проекта промышленного туризма на БЕЛАЗе. Каждый месяц в среднем мы принимаем около 7 тыс. посетителей, — отметил генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин. — Для наших гостей это прежде всего возможность попасть туда, где в обычных условиях побывать было бы невозможно. Это интересный опыт и возможность удовлетворить любопытство, увидев своими глазами знаменитые БЕЛАЗы. Появление новой выставочной площадки в туристическом маршруте, уверен, станет для истинных ценителей техники одним из самых привлекательных моментов программы».
Новая туристическая площадка БЕЛАЗа — это визитная карточка завода, которая увлекает своим размахом и выступает ярким примером прогрессивного подхода к развитию промтуризма на предприятии, отметили в пресс-службе. Гости исследуют различные объекты и локации, являясь активными участниками экскурсии. Любители красивой фотографии будут особенно довольны — здесь в окружении карьерных гигантов каждый снимок превращается в эмоционально насыщенную историю.
Еще до своего официального открытия экспозиция уверенно отработала в тестовом режиме, за короткое время успев стать для нескольких тысяч посетителей главной точкой притяжения. На площадке в натуральную величину демонстрируются более десятка ключевых моделей карьерных самосвалов и спецтехники из широчайшей линейки продукции БЕЛАЗа. Своими глазами можно увидеть ту самую мировую знаменитость — 450-тонный самосвал-рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, оценить мощь и брутальность 360-тонника, уверенность и силу 130-тонного обладателя Государственного знака качества, а также узнать об основных характеристиках других представителей семейства БЕЛАЗов. На обозрение выставлена специальная техника: фронтальный погрузчик, аэродромный тягач, поливооросительная машина, а также ретротехника. К услугам туристов — выездная торговля горячими напитками, выпечкой и пирожными кондитерского цеха завода.
Став более десяти лет назад пионером промтуризма в машиностроительной отрасли страны, БЕЛАЗ и сегодня остается признанным лидером, стараясь совершенствоваться и привносить в индустрию промышленных путешествий новые идеи и направления. Так, планируется, что в 2026 году интерактивная выставочная локация предприятия станет еще функциональней — для удобства посетителей здесь появится торговый павильон BELAZ SHOP с самым разнообразным ассортиментом брендированной продукции. Здесь же будет организована оригинальная фотозона с ретро-автомобилями советской эпохи, которые в свое время трудились на предприятии. В разработке находится концепция еще одного интереснейшего объекта заводской туристической инфраструктуры — обзорной площадки с макетом карьера и видом на сборочный цех БЕЛАЗа. -0-