Визитная карточка завода. БЕЛАЗ распахнул двери новой масштабной локации для туристов

Став более десяти лет назад пионером промтуризма в машиностроительной отрасли страны, БЕЛАЗ и сегодня остается признанным лидером, стараясь совершенствоваться и привносить в индустрию промышленных путешествий новые идеи и направления. Так, планируется, что в 2026 году интерактивная выставочная локация предприятия станет еще функциональней — для удобства посетителей здесь появится торговый павильон BELAZ SHOP с самым разнообразным ассортиментом брендированной продукции. Здесь же будет организована оригинальная фотозона с ретро-автомобилями советской эпохи, которые в свое время трудились на предприятии. В разработке находится концепция еще одного интереснейшего объекта заводской туристической инфраструктуры — обзорной площадки с макетом карьера и видом на сборочный цех БЕЛАЗа. -0-