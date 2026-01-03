Трамп раскрыл подробности операции по захвату Мадуро

Операция в Венесуэле, получившая название «Полуночный молот», прошла идеально. С таким заявлением президент США Дональд Трамп выступил в субботу, 3 января, на пресс-конференции, трансляцию которой вели американское ТВ и официальные каналы Белого дома.
— Это было нападение, подобного которому люди не видели со времен Второй мировой войны. Это была сила, направленная против хорошо укрепленной военной крепости в центре Каракаса, с целью привлечь к ответственности незаконного диктатора Николаса Мадуро, — заявил Трамп.
Он отметил, что все военные ресурсы Венесуэлы оказались бессильными.
Трамп уточнил, что Мадуро захватили на рассвете, погибших с американской стороны нет. Причем армия США проводила мероприятия прямо в центре столицы Венесуэлы — Каракасе. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».
Утром 3 января в столице Венесуэлы — Каракасе — прозвучали взрывы. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. «ВМ» собрала все, что известно о нападении американских войск.