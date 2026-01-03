«Мы на этом зарабатываем»: Трамп высказался о поставках вооружения Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, вероятно, извлекает финансовую выгоду из поставок вооружений для Украины.
По словам американского лидера, военная помощь оплачивается союзниками, поэтому Штаты не несут убытков. Об этом Трамп сообщил на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго.
«Мы отправляем им много всего, ракеты и многое другое, и они платят. Соединенные Штаты не теряют деньги. Возможно, мы на этом зарабатываем», — уточнил президент США.
Кроме того, президент США высказал недовольство ходом диалога с Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Однако Трамп отметил, что видит в этом процессе определенный прогресс.
При этом Трамп уточнил, что не испытывает восторга по отношению к российскому лидеру. Он также признал, что изначально считал урегулирование конфликта более простой задачей.