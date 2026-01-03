Трамп сделал заявление по Украине на конференции, посвященной захвату Мадуро

В то же время многие переживают, что операция США в Венесуэле может негативно сказаться на переговорном процессе вокруг Украины. Доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Борис Межуев заявил, что Трампа станет сложно воспринимать как миротворца на переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за его операции в Венесуэле.