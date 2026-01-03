Трамп сделал заявление по Украине на конференции, посвященной захвату Мадуро

На прошедшей 3 января пресс-конференции, посвященной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, лидер США Дональд Трамп не обошел стороной российско-украинский конфликт. Глава Белого дома в очередной раз заявил, что раньше считал столкновение Москвы и Киева «самым легким конфликтом», но до сих пор не смог с ним разобраться.
— Я думал, что самый легкий конфликт — это конфликт Украины и России. Но это не так, я не смог пока их примирить, — сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вели американское ТВ и официальные каналы Белого дома.
В то же время многие переживают, что операция США в Венесуэле может негативно сказаться на переговорном процессе вокруг Украины. Доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Борис Межуев заявил, что Трампа станет сложно воспринимать как миротворца на переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за его операции в Венесуэле.
С другим мнением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик, комментируя атаку Соединенных Штатов, призвал президента США «проявить активность, как с Венесуэлой», на Украине.