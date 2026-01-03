«Таврида» в «Ландышах» — музыка Ильи Аноприева стала голосом нового сезона. Видео © Telegram / ТАВРИДА. АРТ.
Автором саундтреков выступил артист, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, композитор и резидент арт-кластера «Таврида» Илья Аноприев, также работавший над музыкой к первой части истории — «Ландыши. Такая нежная любовь». Первый сезон сериала стал событием, но не меньше чем сюжет и переживания за героев зрители запомнили музыку. И в продолжении культовой истории о любви особое место вновь займут «голоса» главных героев.
В релиз альбома вошла уже презентованная ранее композиция «Родина», а также песни «Найди меня» и «Никто тебя не ждёт» проекта Ильи Аноприева «7 Станций». Артист поделился своими впечатлениями от работы над второй частью истории и рассказал, как изменится общий тон музыкального сопровождения в сравнении с первым сезоном.
«Если в первом сезоне музыка была больше про нежность, про первые чувства и хрупкость, то во втором появляется больше глубины. Больше внутренней тишины и больше вопросов, которые герои задают себе и друг другу. Музыка становится взрослее, честнее, иногда даже строже и жёстче. Но при этом она не теряет главного. В ней по-прежнему много любви и надежды», — сказал композитор и резидент арт-кластера «Таврида» Илья Аноприев.
При этом, говоря о своих ожиданиях от грядущего сезона и о возможном количестве прослушиваний (песни «Поверить» и «Встречная полоса» из первого сезона сериала, также написанные Ильёй, набрали на музыкальных платформах более 74 миллионов прослушиваний), артист предпочитает ничего не загадывать.
«Решать всё равно не нам, а зрителю! Для меня важнее, чтобы песня попала в человека. Поэтому давайте просто подождём выхода второго сезона, тем более что осталось совсем немного!» — отметил Аноприев.
Кроме перечисленных выше, в релиз вошли и другие созданные Ильёй треки: «Я тебя найду» в исполнении Наталики, а также две композиции NANSI (Анастасия Белявская) — «Милый потерпи» и «Про тебя, про меня». Всего для второго сезона сериала было создано 10 оригинальных саундтреков, все они появятся в доступе позднее, а в целом в проекте прозвучит около 50 композиций.
Зрители услышат и любимых артистов из первого сезона, например, Женю Трофимова и «Комнату культуры», Beautiful Boys и NEMIGA, а также новые имена. Одним из ключевых саундтреков второго сезона «Ландышей» станет песня главных героев «Последний вальс» в исполнении Жени Трофимова и NANSI & SIDOROV — она уже доступна для прослушивания.
Напомним, что летом этого года в рамках фестиваля «Таврида. АРТ» прошли эксклюзивные съёмки эпизода для второго сезона сериала «Ландыши» — главные герои вышли на сцену, чтобы исполнить хит «Вторая весна».
Ранее актёры нашумевших «Ландышей» раскрыли детали второго сезона. По словам генерального директора Института развития интернета (ИРИ) Алексея Гореславского, сериал оказался очень резонансным, важным и интересным. Он подчеркнул, что проект адресован в первую очередь молодой аудитории и представляет собой не историческую ленту, а классическую молодёжную мелодраму, которая полностью соответствует ожиданиям жанра.
