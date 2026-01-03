«Таврида» в «Ландышах» — музыка Ильи Аноприева стала голосом нового сезона

«Если в первом сезоне музыка была больше про нежность, про первые чувства и хрупкость, то во втором появляется больше глубины. Больше внутренней тишины и больше вопросов, которые герои задают себе и друг другу. Музыка становится взрослее, честнее, иногда даже строже и жёстче. Но при этом она не теряет главного. В ней по-прежнему много любви и надежды», — сказал композитор и резидент арт-кластера «Таврида» Илья Аноприев.