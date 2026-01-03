Более тысячи авто скопилось в очереди перед Крымским мостом

На Крымском мосту 3 января образовалась масштабная пробка, в которой скопилось более тысячи автомобилей. Информацию об этом предоставил оперативный инфоцентр, отслеживающий ситуацию на подъездах к переправе.
Со стороны Краснодарского края, у въезда с Таманского полуострова, стояло 1127 машин. Ожидание досмотра для многих водителей занимало около трех часов.
С противоположной стороны, со стороны Керчи, очередь состояла из 373 транспортных средств. В инфоцентре уточнили, что время ожидания там превышало один час.
Позднее, по данным сервиса «Яндекс. Карты», протяженность затора со стороны Кубани превысила 7 километров. К вечеру в очереди на ручной досмотр там находилось уже 718 автомобилей.
На керченском направлении ситуация также оставалась напряженной, с очередью из 402 машин. Специалисты сообщали, что ожидание в этом месте доходило до двух часов.
Ранее для автомобилистов уже публиковался прогноз, основанный на данных конца декабря и начала января. В нем отмечалось, что пиковые нагрузки приходятся на дневное время с 8:00 до 19:00.
В такие часы протяженность пробок, как прогнозировалось, может достигать 7−12 километров. Текущая ситуация полностью соответствует этим ожиданиям аналитиков.