Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России и Белоруссии обсудили ситуацию в Венесуэле по телефону

Стороны выразили обеспокоенность в вопросах безопасности.

Состоялся телефонный разговор между главами МИД России и Белоруссии, в ходе которого стороны обсудили развитие ситуации относительно конфликта США и Венесуэлы. Соответствующую информацию подтвердили в белорусском МИДе.

Согласно заявлению, представители МИД обеих стран сошлись во мнении, что сегодняшняя обстановка в Венесуэле вызывает особую тревогу в вопросах мировой безопасности.

По итогам разговора стороны договорились о тесной координации в ООН для того, чтобы ситуация была возвращена в правовое русло.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, США провели военную операцию в Каракасе. 3 января они атаковали аэропорты и военные базы Венесуэлы. Также глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что был захвачен президент Николас Мадуро и его жена.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше