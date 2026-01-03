МИД России и Белоруссии обсудили ситуацию в Венесуэле по телефону

Согласно заявлению, представители МИД обеих стран сошлись во мнении, что сегодняшняя обстановка в Венесуэле вызывает особую тревогу в вопросах мировой безопасности.
По итогам разговора стороны договорились о тесной координации в ООН для того, чтобы ситуация была возвращена в правовое русло.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, США провели военную операцию в Каракасе. 3 января они атаковали аэропорты и военные базы Венесуэлы. Также глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что был захвачен президент Николас Мадуро и его жена.
