Дороги, снос ветхих домов, артезианская вода. Как Витебская область закончила Год благоустройства

В жилфонде также ежегодно проводится капитальный ремонт. «Мы не снижаем объемы в плановые 3%. На сегодняшний момент введено более 400 тыс. кв.м жилищного фонда, что влияет на инфраструктуру и визуальное состояние городов, — отметил Дмитрий Герасимов. — Также текущий ремонт — это традиционные цифры с прибавкой не первый год. Есть республиканские субвенции по ремонту кровель».