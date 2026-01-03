Дороги, снос ветхих домов, артезианская вода. Как Витебская область закончила Год благоустройства

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель начальника главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома Дмитрий Герасимов рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит», как Витебская область закончила Год благоустройства.
В рамках Года благоустройства в Витебской области было отремонтировано порядка 1,7 млн кв.м улично-дорожной сети при изначальном задании 1,3 млн. «Мы видим по нашей службе 115 снижение претензий граждан: по итогам 11 месяцев 2025 года на порядка 16%. Относительно 2021 года (начала пятилетки), объемы выполнения работ по ремонту увеличились в 4 раза по площадям», — рассказал он.
Какую работу Года благоустройства МЖКХ продолжит в 2026 году?
Проводилась работа по сносу ветхих арендных помещений: по итогам 11 месяцев 2025 года снесено 177 жилых таких помещений. Это в три раза больше, чем в 2024 году. Есть направление сноса пустующих жилых домов из единого реестра: за 11 месяцев снесено 880 объектов при задании на год 759.
В жилфонде также ежегодно проводится капитальный ремонт. «Мы не снижаем объемы в плановые 3%. На сегодняшний момент введено более 400 тыс. кв.м жилищного фонда, что влияет на инфраструктуру и визуальное состояние городов, — отметил Дмитрий Герасимов. — Также текущий ремонт — это традиционные цифры с прибавкой не первый год. Есть республиканские субвенции по ремонту кровель».
В Беларуси официально в 2025 году прошло два республиканских субботника, но по факту в регионах такие мероприятия проходили чаще. «В последнем субботнике осенью поучаствовало более 240 тыс. граждан из Витебской области, порядка Br2,2 млн заработано по данному направлению. В 2025 году в области высажено 37 тыс. деревьев, 26 тыс. кустарников и 3,5 млн цветов».
На цели плана по Году благоустройства было предусмотрено более Br220 млн. Эти средства освоены. «Все вопросы решались в рабочем порядке на ежемесячных штабах, которые проводила комиссия по благоустройству, созданная при облисполкоме», — подчеркнул первый заместитель.
Что касается обеспечения чистой питьевой водой в Витебской области, то в регионе есть единый регулятор — «Витебскоблводоканал». «Порядка 8 лет назад мы реорганизовали это предприятие. В 2025 году было запланировано введение 11 станций обезжелезивания. По итогам года задача по обеспеченности населения региона чистой питьевой водой выполнена», — подчеркнул он.
В частности, построено и введено 10 артезианских скважин на 14 объектах. Они расположились в населенных пунктах Далики Лепельского района, Тяпино Чашникского района, Мишковичи Шумилинского района, Ржавка Бешенковичского района, Камаи Поставского района, Станция Ропнянская — две единицы, Тиновка, Захарничи Полоцкого района, Докшицы Докшицкого района и других. Также было выполнено переподключение объектов населенных пунктов от уже существующих и введено 258 мини-станций. -0-
