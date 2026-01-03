Зеленский рассказал о судьбе Сырского: что будет с главкомом ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не планирует отправлять в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом он сообщил на брифинге, отметив, что сегодня замена военачальника не предусматривается.
«Сегодня замена главнокомандующего не предусматривается», — уточнил бывший комик.
Зеленский пояснил, что в настоящее время в стране продолжаются процессы перезагрузки в правительстве и силовом блоке. В этих структурах он пообещал провести масштабные кадровые ротации.
Накануне Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить министерство обороны. Как сообщали украинские СМИ, Зеленский выдвинул его на должность, которую сейчас занимает Денис Шмыгаль.
Ранее лидер киевской хунты уже сообщал о планах по реформированию Силы обороны Украины. По его словам, работу над изменениями курирует заместитель главы его офиса Павел Палиса.