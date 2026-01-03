В Чебаркуле выпустили песню и клип к Году народного единства. Видео

В композиции звучат слова о дружбе народов, патриотизме, семейных ценностях, достижениях страны. В припеве поется «русским быть модно». Музыкальная аранжировка была создана при помощи нейросетей. Опубликован клип Любови Даниловой в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Чеба-Чеб».