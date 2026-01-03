В Чебаркуле выпустили песню и клип к Году народного единства. Видео

В Сети начала вируситься песня о народном единстве, написанная в Челябинской области.
В Чебаркуле Челябинской области выпустили песню к Году народного единства и создали к ней клип. Автором музыкального произведения стала журналист Любовь Данилова.
«Русский — не нация, русский — душа. Русский живет верой, честью дыша. Русский — он разный: татарин, тувинец, и осетин, и украинец, башкир….», — поется в песне Любови Даниловой, автора песни и клипа.
В композиции звучат слова о дружбе народов, патриотизме, семейных ценностях, достижениях страны. В припеве поется «русским быть модно». Музыкальная аранжировка была создана при помощи нейросетей. Опубликован клип Любови Даниловой в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Чеба-Чеб».
Ранее курганский артист Юрий Гальцев написал песню про Сатку и снял там клип после путешествия по Челябинской области. В съемках ему помогали челябинцы. Трек вышел в жанре шансон.