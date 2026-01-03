Стало известно о смерти руководителя компании «Золотой колос» Нелли Абачараевой

В Ростове-на-Дону скончалась Нелли Абачараева, руководитель компании «Золотой колос», сообщил глава города Александр Скрябин. Он выразил соболезнования родным и близким женщины.
— Она стояла у истоков одного из самых известных предприятий Ростова-на-Дону, — сказал Александр Скрябин.
По его словам, благодаря ее труду и управленческому таланту предприятие стало «частью семейной истории для поколений ростовчан» и одним из символов города.
Также Александр Скрябин подчеркнул, что Нелли Абачараева любила Ростов и «не раз приходила на помощь как городу, так и тем, кто нуждался в поддержке».
