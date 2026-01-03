Жесткий минус ночью, но днем пока тепло: Молдову ждут дождь со снегом и холодный ветер

Самое время рассказать о погодке на завтра, 4 января. Значит, рассказываем.
Ночью синоптики нам прогнозируют сильный мороз — до минус трех градусов. Утром столбик термометра поднимется на два градуса.
Днем «потеплеет» до +1 градуса. Нас ожидают слабые осадки, непонятно, в виде дождя или снега. Вечером тоже будет плюсовач температура — до одного градуса тепла.
Вот такую погоду нам обещают синоптики. Фото: соцсети.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 3−4 метра в секунду, а относительная влажность — 85%.
