Трамп показал фото комнаты, где он наблюдал за операцией в Венесуэле

Трамп следил за операцией в Венесуэле вместе с Рубио и Хегсетом.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографии, на которых он с командой наблюдает в прямом эфире за военной операцией в Венесуэле. Снимки были размещены в его аккаунте социальной сети Truth Social.

На фотографии Трамп запечатлен вместе с госсекретарем Марко Рубио и министром войны Питом Хегсетом. Рядом с ними находились другие высокопоставленные чиновники и военные советники.

Ранее политик заявлял, что лично наблюдал за ходом операции из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он координировал действия из специально оборудованной комнаты в этом комплексе.

В эфире Fox News Трамп пояснил, что следил за всеми деталями операции в окружении множества людей. Среди них, по его словам, были высокопоставленные военные специалисты.

Американский лидер также сообщил, что в ходе операции не было безвозвратных потерь среди военнослужащих США. Однако он подтвердил, что несколько военных получили ранения.

