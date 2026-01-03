Трамп показал фото комнаты, где он наблюдал за операцией в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографии, на которых он с командой наблюдает в прямом эфире за военной операцией в Венесуэле. Снимки были размещены в его аккаунте социальной сети Truth Social.
На фотографии Трамп запечатлен вместе с госсекретарем Марко Рубио и министром войны Питом Хегсетом. Рядом с ними находились другие высокопоставленные чиновники и военные советники.
Ранее политик заявлял, что лично наблюдал за ходом операции из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он координировал действия из специально оборудованной комнаты в этом комплексе.
В эфире Fox News Трамп пояснил, что следил за всеми деталями операции в окружении множества людей. Среди них, по его словам, были высокопоставленные военные специалисты.
Американский лидер также сообщил, что в ходе операции не было безвозвратных потерь среди военнослужащих США. Однако он подтвердил, что несколько военных получили ранения.