В Госдуме попросили включить оливье и заливное в новогоднее меню школьных столовых

Депутаты предложили внести изменения в примерные меню, рекомендуемые Роспотребнадзором для школ, добавив возможность включения праздничных блюд 1−2 раза в неделю в первые две учебные недели января. Они отметили, что традиционное оливье можно готовить по облегченной рецептуре с низкожирной заправкой, а мандарины, как символ праздника, можно предложить детям в рамках рекомендованной порции фруктов.