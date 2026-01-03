В Госдуме попросили включить оливье и заливное в новогоднее меню школьных столовых

Вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков и замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева считают, что в первые две недели после зимних каникул школьные столовые могут предлагать праздничные новогодние блюда. Они направили соответствующее обращение к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.
Депутаты предложили внести изменения в примерные меню, рекомендуемые Роспотребнадзором для школ, добавив возможность включения праздничных блюд 1−2 раза в неделю в первые две учебные недели января. Они отметили, что традиционное оливье можно готовить по облегченной рецептуре с низкожирной заправкой, а мандарины, как символ праздника, можно предложить детям в рамках рекомендованной порции фруктов.
Также предлагается готовить заливное из постного отварного мяса или рыбы с натуральным желе и выпечку в формате полезных изделий с умеренным содержанием сахара.
По мнению депутатов, реализация этой инициативы сделает питание в школьных столовых более праздничным, продлит у детей ощущение новогодних каникул и создаст атмосферу домашнего уюта, что облегчит возвращение к учебе после длительного отдыха, передает ТАСС.
Также в Госдуме заявили, что школьникам следует давать больше домашних заданий перед Новым годом. При этом учителей, а также медицинских и социальных специалистов предложили полностью освободить от работы в этот период.