Трамп: Москве и Вашингтону предстоит уладить существующие вопросы

Москве и Вашингтону предстоит уладить все существующие вопросы. Так президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 3 января, прокомментировал вопрос о влиянии проведенной американцами операции в Венесуэле на отношения с Россией.
В ходе беседы с журналистами на территории своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде Трампа спросили о влиянии операции американских военных в Венесуэле на взаимоотношения с Россией и Китаем.
— Что ж, Россия… когда мы уладим все вопросы, но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом, — ответил Трамп.
На пресс-конференции Трамп не обошел стороной российско-украинский конфликт. Глава Белого дома в очередной раз заявил, что раньше считал столкновение Москвы и Киева «самым легким конфликтом», но до сих пор не смог с ним разобраться.
В то же время многие переживают, что операция США в Венесуэле может негативно сказаться на переговорном процессе вокруг Украины. Доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Борис Межуев заявил, что Трампа станет сложно воспринимать как миротворца на переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за его операции в Венесуэле.