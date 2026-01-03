«Пытались побудить Трампа давить на Россию». Кедми указал на несбывшиеся ожидания Киева и Европы

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры Европы и Владимир Зеленский пытались заставить президента США Дональда Трампа надавить на Россию, но этот план оказался провален. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил политический аналитик, военный эксперт, бывший государственный деятель Израиля Яков Кедми.
«Зеленский сам говорил, что Путин не примет его предложения. Они предназначены не для того, чтобы их обсуждать, а чтобы побудить Трампа давить на Россию и заставить ее принять украинские условия, — сказал Яков Кедми. — Весь расчет тех, кто стоит за Зеленским, заключается в том, чтобы побудить США оказывать давление на Россию. У них вообще нет понятия, что с Россией можно вести переговоры. И пока они верят, что могут побудить Трампа давить на Россию, Трамп все больше убеждается, что с Россией надо договариваться».
По мнению эксперта, Запад допустил подобную ошибку, затеяв авантюру в Украине в 2013 году и не предположив, к чему это может привести. «Они приняли во внимание, что Россия вернет Крым? Они вообще об этом думали? Они уже планировали, что британские базы будут в Севастополе, что корабли НАТО будут в Черном море», — уверен он.
Таким образом, полагает Яков Кедми, Запад исходит из своих ожиданий, а не из реальности. Более того, там полагают, что считаться с Россией и понимать ее нет необходимости. «Европа все годы вела колониальные войны. А при колониальных войнах никто не пытается понять туземцев и узнать, чего они хотят», — заключил эксперт. -0-