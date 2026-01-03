«Пытались побудить Трампа давить на Россию». Кедми указал на несбывшиеся ожидания Киева и Европы

«Зеленский сам говорил, что Путин не примет его предложения. Они предназначены не для того, чтобы их обсуждать, а чтобы побудить Трампа давить на Россию и заставить ее принять украинские условия, — сказал Яков Кедми. — Весь расчет тех, кто стоит за Зеленским, заключается в том, чтобы побудить США оказывать давление на Россию. У них вообще нет понятия, что с Россией можно вести переговоры. И пока они верят, что могут побудить Трампа давить на Россию, Трамп все больше убеждается, что с Россией надо договариваться».