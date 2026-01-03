Главы МИД России и Белоруссии призвали освободить Мадуро

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков в ходе телефонного разговора заявили о необходимости срочно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и восстановить его полномочия. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.
Дипломаты подчеркнули, что законного главу государства и его супругу необходимо немедленно освободить и вернуть в столицу страны Каракас. Также они настаивают на полном восстановлении Мадуро в должности президента Венесуэлы.
Напомним, что американские власти перевезли Николаса Мадуро в судебный округ США, где действует смертная казнь. Это создает теоретическую возможность применения к нему высшей меры наказания.
Поводом стали обвинения в наркотерроризме, которые выдвинула прокуратура США. Генеральный прокурор Памела Бонди обвинила венесуэльского лидера в участии в преступном сговоре.
Кроме того, Мадуро и его жена Силия Флорес обвиняются в незаконном хранении автоматического оружия. По версии следствия, это оружие предназначалось для действий против интересов Соединенных Штатов.