Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы МИД России и Белоруссии призвали освободить Мадуро

Лавров и Рыженков настаивают на восстановлении полномочий Мадуро в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков в ходе телефонного разговора заявили о необходимости срочно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и восстановить его полномочия. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

Дипломаты подчеркнули, что законного главу государства и его супругу необходимо немедленно освободить и вернуть в столицу страны Каракас. Также они настаивают на полном восстановлении Мадуро в должности президента Венесуэлы.

Напомним, что американские власти перевезли Николаса Мадуро в судебный округ США, где действует смертная казнь. Это создает теоретическую возможность применения к нему высшей меры наказания.

Поводом стали обвинения в наркотерроризме, которые выдвинула прокуратура США. Генеральный прокурор Памела Бонди обвинила венесуэльского лидера в участии в преступном сговоре.

Кроме того, Мадуро и его жена Силия Флорес обвиняются в незаконном хранении автоматического оружия. По версии следствия, это оружие предназначалось для действий против интересов Соединенных Штатов.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше