В Минске призвали парламенты государств — членов ООН решительно осудить агрессию против Венесуэлы

«Я и мои коллеги самым решительным образом осуждаем вооруженную агрессию США против Венесуэлы и считаем это незаконным нападением на суверенное государство в нарушение норм и принципов международного права», — говорится в заявлении Совета Республики.

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова от имени Совета Республики осудила акт вооруженной агрессии США против Боливарианской Республики Венесуэла. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале Совета Республики, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы МИД: Беларусь заявляет о поддержке правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совбеза ООН Рыженков и Лавров в телефонном разговоре обсудили развитие ситуации в Венесуэле.

«Я и мои коллеги самым решительным образом осуждаем вооруженную агрессию США против Венесуэлы и считаем это незаконным нападением на суверенное государство в нарушение норм и принципов международного права», — говорится в заявлении.

Отмечается, что удары, нанесенные не только по военным объектам, но и по государственным учреждениям, включая здание парламента страны, не оставляют ни малейшего сомнения в определении этих действий как «вооруженная агрессия».

«Мы призываем мировое сообщество, парламенты государств — членов ООН решительно осудить агрессию против суверенной Венесуэлы и призвать США к соблюдению международного права и Устава Организации Объединенных Наций», — указано в тексте заявления.

Парламентарии Совета Республики передают слова твердой поддержки народу Венесуэлы в эти тревожные для него часы и выражают солидарность со своими коллегами из Национальной ассамблеи. -0-

