В Минске призвали парламенты государств — членов ООН решительно осудить агрессию против Венесуэлы

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова от имени Совета Республики осудила акт вооруженной агрессии США против Боливарианской Республики Венесуэла. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале Совета Республики, сообщает БЕЛТА.
«Я и мои коллеги самым решительным образом осуждаем вооруженную агрессию США против Венесуэлы и считаем это незаконным нападением на суверенное государство в нарушение норм и принципов международного права», — говорится в заявлении.
Отмечается, что удары, нанесенные не только по военным объектам, но и по государственным учреждениям, включая здание парламента страны, не оставляют ни малейшего сомнения в определении этих действий как «вооруженная агрессия».
«Мы призываем мировое сообщество, парламенты государств — членов ООН решительно осудить агрессию против суверенной Венесуэлы и призвать США к соблюдению международного права и Устава Организации Объединенных Наций», — указано в тексте заявления.
Парламентарии Совета Республики передают слова твердой поддержки народу Венесуэлы в эти тревожные для него часы и выражают солидарность со своими коллегами из Национальной ассамблеи. -0-