Трамп пригрозил последствиями лидеру ещё одной страны: он посоветовал быть осторожнее

Трамп начал угрожать президенту Колумбии Петро после похищения Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что главе Колумбии Густаво Петро следует быть осторожнее. Привел в пример ситуацию с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Эти слова прозвучали в ходе пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго.

Трамп заявил, что Петро занимается производством кокаина для поставок в Соединенные Штаты. Поэтому колумбийскому лидеру, по словам американского политика, стоит проявлять осмотрительность.

Также Дональд Трамп назвал ситуацию с Мадуро наглядным уроком для других политиков. Он подчеркнул, что американский флот остается в регионе, а США сохраняют свой военный потенциал.

Американский лидер также предупредил всех военных и политических деятелей Венесуэле. Он заявил, что с ними может произойти то же, что и с Николасом Мадуро, если они не будут справедливы к своему народу.

Кроме того, Дональд Трамп официально объявил о прекращении полномочий венесуэльского лидера. Он отметил, что Мадуро более не является легитимным главой этого государства.

