Трамп опубликовал видео атак на Венесуэлу под песню, связанную с войной во Вьетнаме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях кадры ударов по Венесуэле под песню Fortunate Son американской группы Creedence Clearwater Revival, которая была особенно популярна во времена войны во Вьетнаме и с тех пор ассоциируется с ней. Соответствующий пост в субботу, 3 января, появился на странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social.