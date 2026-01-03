Трамп опубликовал видео атак на Венесуэлу под песню, связанную с войной во Вьетнаме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях кадры ударов по Венесуэле под песню Fortunate Son американской группы Creedence Clearwater Revival, которая была особенно популярна во времена войны во Вьетнаме и с тех пор ассоциируется с ней. Соответствующий пост в субботу, 3 января, появился на странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social.
На опубликованных Трампом кадрах американские военно-воздушные силы бомбят пригород Каракаса. На фоне звучит вступление и вся первая половина Fortunate Son.
Трамп в субботу, 3 января, в 19:00 по Москве начал большую пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату президента республики Николаса Мадуро. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».
Утром того же дня в столице Венесуэлы — Каракасе — прозвучали взрывы. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. «ВМ» собрала все, что известно о нападении американских войск.