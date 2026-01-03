В школьных столовых может появиться два новогодних блюда: подробности

Ранее с другой инициативой по школьному питанию выступила депутат Ксения Горячева. Она предложила запретить продажу фастфуда и сладостей в школьных буфетах. Парламентарий указала на необходимость убрать из школ нездоровые продукты. Она назвала это инвестицией в здоровье будущих поколений и подчеркнула важность просветительской работы.