В школьных столовых может появиться два новогодних блюда: подробности

В Государственной Думе предложили разнообразить новогоднее меню в школьных столовых. Депутаты хотят добавить в него такие праздничные блюда, как оливье и заливное, в первые недели после каникул. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициаторами выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и зампред партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Они направили соответствующее обращение на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
В документе предлагается включать праздничные блюда в школьное меню один или два раза в неделю. Речь идет об облегченном оливье, мандаринах, заливном из мяса или рыбы, а также выпечке.
По мнению парламентариев, такая мера поможет детям легче вернуться к учебному процессу после длинных праздников. Они считают, что знакомые новогодние вкусы создадут более комфортную атмосферу.
Ранее с другой инициативой по школьному питанию выступила депутат Ксения Горячева. Она предложила запретить продажу фастфуда и сладостей в школьных буфетах. Парламентарий указала на необходимость убрать из школ нездоровые продукты. Она назвала это инвестицией в здоровье будущих поколений и подчеркнула важность просветительской работы.