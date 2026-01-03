США заявили, что Венесуэле удалось подбить один американский самолет

Во время ночной операции в Каракасе один из американских самолетов подвергся обстрелу и получил повреждения. Об этом в субботу, 3 января, на пресс-конференции в Мар-а-Лаго сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
Тем не менее истребитель сумел остаться в строю и завершить свою миссию. По словам Кейна, сопротивление венесуэльских сил началось во время эвакуации, и элитным подразделениям США пришлось пробиваться из страны, ведя ответные бои «в целях самообороны».
— Один из наших самолетов был подбит, но остался в пригодном для полета состоянии… Когда силы начали выходить из Венесуэлы, произошло несколько боевых столкновений, — сообщил он.
Как уточняет телеканал CNN, наземные группы получали разведывательную информацию в реальном времени, что позволило им маневрировать в «сложной обстановке» с минимальным риском. Генерал Кейн отметил, что поврежденный самолет оставался в воздухе до завершения операции и в итоге успешно вернулся на базу. Трансляцию пресс-конференции вели официальные каналы Белого дома.
