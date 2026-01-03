Индекс пиццы у Пентагона снова подскочил: что это значит

В пиццериях рядом со зданием Пентагона вновь зафиксировали необычно большое количество заказов. Об этом сообщает портал Pentagon Pizza Index, отслеживающий подобную активность.
Как отмечает издание, всплеск произошел несмотря на период зимних праздников. Ранее аналогичная ситуация наблюдалась в ночь перед ударом США по Каракасу, когда число заказов подскочило на 333%.
Авторы индекса связали текущий рост с повышением уровня готовности DEFCON до четвертого. Этот уровень подразумевает усиление разведывательного наблюдения.
Пользователи соцсетей давно отмечают странную закономерность. По их мнению, всплески заказов пиццы возле штаб-квартиры Минобороны США часто совпадают с крупными мировыми событиями.
При этом министр войны США Пит Хегсет в интервью Fox News признался, что специально пытается ввести конспирологов в заблуждение. Он заявил, что заказывает большие партии пиццы на случайные даты, чтобы всех запутать.