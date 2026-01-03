Собянин: пять беспилотников уничтожены на подлете к Москве

Срочная новость.
Пять беспилотных летательных аппаратов, следовавших в направлении Москвы, были уничтожены. На местах падения их обломков продолжают работу специалисты экстренных служб.
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
