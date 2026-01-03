Ричмонд
Курганский ХК «Зауралье» не стал заключать контракт с хоккеистом, сыгравшим 97 матчей в ВХЛ

Курганский ХК «Зауралье» покидает защитник Вячеслав Чегошев, который провел в ВХЛ в общей сложности 97 матчей до переезда в Курган. Руководство клуба решило не заключать с хоккеистом соглашение после окончания его просмотрового контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Курганский хоккейный клуб покидает 25-летний защитник.

«Защитник Вячеслав Чегошев покидает “Зауралье” — его просмотровый контракт закончился, а полноценное соглашение с хоккеистом клуб принял решение не заключать. За “Зауралье” Чегошев успел провести три матча, в которых результативными действиями не отметился», — сообщает пресс-служба ХК «Зауралье».

Просмотровый контракт с 25-летним защитником был заключен 19 декабря. В ВХЛ Чегошев известен по выступлениям за ХК «Тамбов» и «Динамо-Алтай» из Барнаула. В барнаульской команде Чегошев выступал в трех прошлых сезонах, а также в текущем до переезда в Курган.

Ранее ХК «Зауралье» укрепил позиции в турнирной таблице ВХЛ за счет успешной серии, обыграв «Челмет», «Южный Урал» и «Торпедо-Горький», а также взяв реванш у «Олимпии» Михаила Звягина с сухим счетом 3:0. При этом в начале декабря курганцы уступили пензенскому «Дизелю» по буллитам.