Курганский ХК «Зауралье» не стал заключать контракт с хоккеистом, сыгравшим 97 матчей в ВХЛ

Просмотровый контракт с 25-летним защитником был заключен 19 декабря. В ВХЛ Чегошев известен по выступлениям за ХК «Тамбов» и «Динамо-Алтай» из Барнаула. В барнаульской команде Чегошев выступал в трех прошлых сезонах, а также в текущем до переезда в Курган.