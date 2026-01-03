Ричмонд
Вице-президент Венесуэлы Родригес назвала Мадуро законным президентом

Вице-президент Венесуэлы призвала США освободить Николаса Мадуро и его жену.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила законность полномочий Николаса Мадуро. Своё заявление она сделала после сообщений о ударах США и похищении лидера в эфире телеканала Telesur.

Родригес подчеркнула, что в стране существует лишь один легитимный глава государства. Она потребовала от властей США немедленно освободить Мадуро и вернуть его на родину.

При этом она добавила, что руководство Венесуэлы будет защищать природные ресурсы страны. По её словам, эти богатства принадлежат исключительно венесуэльскому народу.

Стоит отметить, что Дональд Трамп ранее заявил о готовности венесуэльского вице-президента выполнять указания США. Американский лидер сообщил, что Делси Родригес провела длительные переговоры с госсекретарём США Марко Рубио.

Трамп рассказал, что со стороны Венесуэлы поступили заверения в полной готовности к сотрудничеству.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
