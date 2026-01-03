Вице-президент Венесуэлы Родригес назвала Мадуро законным президентом

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила законность полномочий Николаса Мадуро. Своё заявление она сделала после сообщений о ударах США и похищении лидера в эфире телеканала Telesur.
Родригес подчеркнула, что в стране существует лишь один легитимный глава государства. Она потребовала от властей США немедленно освободить Мадуро и вернуть его на родину.
При этом она добавила, что руководство Венесуэлы будет защищать природные ресурсы страны. По её словам, эти богатства принадлежат исключительно венесуэльскому народу.
Стоит отметить, что Дональд Трамп ранее заявил о готовности венесуэльского вице-президента выполнять указания США. Американский лидер сообщил, что Делси Родригес провела длительные переговоры с госсекретарём США Марко Рубио.
Трамп рассказал, что со стороны Венесуэлы поступили заверения в полной готовности к сотрудничеству.