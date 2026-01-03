В Москве закрыли аэропорт

Срочная новость.
В аэропорту Внуково введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Мера носит оперативный характер и связана с обеспечением безопасности полетов. Об этом сообщили в telegram-канале Росавиации.
В аэропорту Внуково введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Мера носит оперативный характер и связана с обеспечением безопасности полетов. Об этом сообщили в telegram-канале Росавиации.
Срочная новость.
В аэропорту Внуково введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Мера носит оперативный характер и связана с обеспечением безопасности полетов. Об этом сообщили в telegram-канале Росавиации.