В Москве закрыли аэропорт

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.

Мера носит оперативный характер и связана с обеспечением безопасности полетов. Об этом сообщили в telegram-канале Росавиации.

