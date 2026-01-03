Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев назвал европейцев «испуганными вассалами» из-за отсутствия реакции на действия США

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал позицию руководства Евросоюза и Великобритании по вопросам ценностей и политики. Свое заявление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X, обратившись к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе европейской дипломатии Кае Каллас, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и премьеру Великобритании Киру Стармеру.

Свое заявление Дмитриев сделал на фоне реакции ЕС в отношении операции США в Венесуэле.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал позицию руководства Евросоюза и Великобритании по вопросам ценностей и политики. Свое заявление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X, обратившись к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе европейской дипломатии Кае Каллас, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и премьеру Великобритании Киру Стармеру.

«Давайте теперь послушаем Урсулу и Каю, Мерца и Стармера о европейских и британских ценностях. Их поддельные ценности продаются. Ожидание, когда испуганные вассалы заговорят, похоже на “В ожидании Годо”», — написал он на своей странице в X.

Дмитриев провел параллель с пьесой ирландского драматурга Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо», которую критики относят к театру абсурда. Он указал, что ожидание самостоятельных и четких заявлений от европейских политиков, по его мнению, превращается в бесконечный и бесплодный процесс. В своем сообщении глава РФПИ подчеркнул, что считает нынешнюю риторику руководства ЕС и Великобритании несамостоятельной и зависимой от внешних факторов.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше