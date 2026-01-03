Дмитриев назвал европейцев «испуганными вассалами» из-за отсутствия реакции на действия США

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал позицию руководства Евросоюза и Великобритании по вопросам ценностей и политики. Свое заявление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X, обратившись к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе европейской дипломатии Кае Каллас, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и премьеру Великобритании Киру Стармеру.
«Давайте теперь послушаем Урсулу и Каю, Мерца и Стармера о европейских и британских ценностях. Их поддельные ценности продаются. Ожидание, когда испуганные вассалы заговорят, похоже на “В ожидании Годо”», — написал он на своей странице в X.
Дмитриев провел параллель с пьесой ирландского драматурга Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо», которую критики относят к театру абсурда. Он указал, что ожидание самостоятельных и четких заявлений от европейских политиков, по его мнению, превращается в бесконечный и бесплодный процесс. В своем сообщении глава РФПИ подчеркнул, что считает нынешнюю риторику руководства ЕС и Великобритании несамостоятельной и зависимой от внешних факторов.