Дмитриев назвал европейцев «испуганными вассалами» из-за отсутствия реакции на действия США

Дмитриев провел параллель с пьесой ирландского драматурга Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо», которую критики относят к театру абсурда. Он указал, что ожидание самостоятельных и четких заявлений от европейских политиков, по его мнению, превращается в бесконечный и бесплодный процесс. В своем сообщении глава РФПИ подчеркнул, что считает нынешнюю риторику руководства ЕС и Великобритании несамостоятельной и зависимой от внешних факторов.