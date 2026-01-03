Самолет, на борту которого может быть Николас Мадуро, вылетел из Гуантанамо

Самолет, на борту которого может быть президент Венесуэлы Николас Мадуро, взял курс из Гуантанамо в сторону США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник в авиационных кругах.
По данным информагентства, воздушное судно принадлежит правительству Соединенных Штатов. Оно вылетело с американской военной базы в Гуантанамо и направляется к побережью США.
Ранее американские СМИ сообщали о планах доставки Мадуро именно на базу в Гуантанамо. Оттуда его якобы должны были переправить в Нью-Йорк для предъявления официальных обвинений.
Генеральный прокурор США Памела Бонди уже обвинила Мадуро и его окружение в тяжких преступлениях. Им вменяют наркотерроризм, контрабанду наркотиков и нарушения оружейного законодательства.
Задержание лидера Венесуэлы и его супруги стало результатом спецоперации в Каракасе. После этого их тайно доставили на территорию Соединенных Штатов.