Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 50 рейсов задерживаются в аэропорту Внуково из-за беспилотников в небе

Около 50 рейсов задерживаются в аэропорту Внуково из-за дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе. БПЛА пытаются атаковать Москву дронами-камикадзе. На подлёте к столице сбито уже 12 БПЛА за 4 часа.

Источник: Life.ru

Жители Одинцовского и Домодедовского округов рассказали SHOT, что в общей сложности было слышно 4−5 взрывов и видны вспышки в небе. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

К этому часу в аэропорту Внуково на вылет задерживаются 18 рейсов, а на прилёт — 31. Несколько самолётов кружат в Подмосковье из-за введённых ограничений. Два рейса авиакомпании Pobeda кружат над Киржачом и в Болдино. Самолёт flydubai летает в районе Электрогорска.

Ранее система ПВО отразила атаку на Орёл. Воздушные цели, по предварительной информации, сбиты на подлёте к населённому пункту. По словам местных жителей, громкие звуки начались в 20:50. Всего было слышно около 5 взрывов в южной и центральной части Орла. В районе села Шахово очевидцы наблюдали вспышки в небе и слышали звук мотора. Предварительно, сработали системы ПВО и РЭБ. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше