Умерла основательница кондитерской — символа Ростова-на-Дону

Согласно информации на сайте компании, кондитерская «Золотой колос» считается визитной карточкой Южной столицы. Кафе в центре города открылось в 1954 году. На сегодняшний день компания продолжает производить пирожные и классические торты, которые также представлены почти во всех торговых сетях города, области и других регионов Юга России.