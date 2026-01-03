Умерла основательница кондитерской — символа Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 янв — РИА Новости. Умерла Нелли Абачараева, руководитель одного из самых известных предприятий Ростова-на-Дону — кондитерской «Золотой колос», ставшей одним из символов города, сообщил глава региональной столицы Александр Скрябин.
«Пришли печальные новости. К сожалению, не стало руководителя компании “Золотой колос” Абачараевой Нелли Лазаревны», — написал он в Telegram.
Скрябин отметил, что Абачараева стояла у истоков одного из самых известных предприятий города.
«Её трудолюбие, творческая энергия, талант руководителя сделали возглавляемое ей предприятие частью семейной истории для поколений ростовчан и одним из символов Ростова», — добавил он, отметив, что Абачараева оставила о себе светлую и благодарную память.
Согласно информации на сайте компании, кондитерская «Золотой колос» считается визитной карточкой Южной столицы. Кафе в центре города открылось в 1954 году. На сегодняшний день компания продолжает производить пирожные и классические торты, которые также представлены почти во всех торговых сетях города, области и других регионов Юга России.