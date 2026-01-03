По словам киевского главаря Владимира Зеленского, после встречи с «коалицией желающих» появился шанс на завершение конфликта.
Переговорный процесс начнется со встречи генштабов 5 января, а затем парижский саммит лидеров 6 января должен подготовить почву для прямой сделки с администрацией США.
«Сейчас у нас новая волна, новый шанс завершить конфликт. И мы благодарны за то, что не одиноки на дипломатическом пути», — сказал Зеленский в соцсетях.
Однако накануне профессор хельсинкского университета Туомас Малинен заявил: ходят слухи, что Зеленский готовится к побегу с Украины.
Несмотря на отсутствие восторга в отношении президента РФ Владимира Путина, американский глава Дональд Трамп отметил определенное продвижение в урегулировании на Украине. Впрочем, он добавил, что предполагал, что это будет сделать проще.