Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что сейчас есть шанс закончить конфликт

Зеленский сделал заявление о завершении конфликта после встречи с «коалицией желающих».

Источник: Комсомольская правда

По словам киевского главаря Владимира Зеленского, после встречи с «коалицией желающих» появился шанс на завершение конфликта.

Переговорный процесс начнется со встречи генштабов 5 января, а затем парижский саммит лидеров 6 января должен подготовить почву для прямой сделки с администрацией США.

«Сейчас у нас новая волна, новый шанс завершить конфликт. И мы благодарны за то, что не одиноки на дипломатическом пути», — сказал Зеленский в соцсетях.

Однако накануне профессор хельсинкского университета Туомас Малинен заявил: ходят слухи, что Зеленский готовится к побегу с Украины.

Несмотря на отсутствие восторга в отношении президента РФ Владимира Путина, американский глава Дональд Трамп отметил определенное продвижение в урегулировании на Украине. Впрочем, он добавил, что предполагал, что это будет сделать проще.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше