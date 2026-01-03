Москва вновь подверглась атаке беспилотников

Срочная новость.
Силы противовоздушной обороны перехватили еще два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. На месте падения их фрагментов работают сотрудники экстренных служб. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Силы противовоздушной обороны перехватили еще два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. На месте падения их фрагментов работают сотрудники экстренных служб. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Срочная новость.
Силы противовоздушной обороны перехватили еще два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. На месте падения их фрагментов работают сотрудники экстренных служб. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.