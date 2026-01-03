Как сообщил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, возможный «всеукраинский референдум» будет включать только один пункт: одобрение документа по урегулированию конфликта.
«Вопросом референдума может быть один вопрос: поддерживаете ли вы соглашение [по урегулированию конфликта], которое будет вынесен», — передает слова спикера Рады агентство УНИАН.
Ранее киевский главарь Владимир Зеленский и американский глава Дональд Трамп провели переговоры, после чего представили совместное заявление. Как сообщил Зеленский, референдум может стать одним из инструментов для урегулирования кризиса.
В свою очередь глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отметил, что киевский главарь использует тему референдума для «обеления» собственной репутации.