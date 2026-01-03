Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде рассказали, какой вопрос может быть вынесен на референдум

Рада: на референдум могут вынести только вопрос о поддержке мирного плана.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, возможный «всеукраинский референдум» будет включать только один пункт: одобрение документа по урегулированию конфликта.

«Вопросом референдума может быть один вопрос: поддерживаете ли вы соглашение [по урегулированию конфликта], которое будет вынесен», — передает слова спикера Рады агентство УНИАН.

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский и американский глава Дональд Трамп провели переговоры, после чего представили совместное заявление. Как сообщил Зеленский, референдум может стать одним из инструментов для урегулирования кризиса.

В свою очередь глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отметил, что киевский главарь использует тему референдума для «обеления» собственной репутации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше