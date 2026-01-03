В подмосковном аэропорту ввели временные ограничения

Срочная новость.
Аэропорт Жуковский (Раменское) ввел временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
