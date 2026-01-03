Трамп после захвата Мадуро посоветовал лидеру Колумбии быть осторожнее

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что колумбийскому лидеру Густаво Петро следует быть осторожнее.
«Он производит кокаин. Они отправляют его в США. Так что ему действительно стоит быть осторожнее», — сказал Трамп в ходе встречи с журналистами.
Трамп ответил на вопрос представителей средств массовой информации, касающийся Петро, на фоне захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Напомним, Трамп заявил, что американские военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а президент Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из республики. По данным СМИ, в венесуэльской столице прогремели взрывы. Кроме того, журналисты утверждают, что операцию проводили бойцы элитного подразделения США Delta Force.