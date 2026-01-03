Ричмонд
Трамп после захвата Мадуро посоветовал лидеру Колумбии быть осторожнее

Президент Николас Мадуро захвачен и вывезены из Венесуэлы, президент США Дональд Трамп призвал лидера Колумбии «быть осторожнее».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что колумбийскому лидеру Густаво Петро следует быть осторожнее.

«Он производит кокаин. Они отправляют его в США. Так что ему действительно стоит быть осторожнее», — сказал Трамп в ходе встречи с журналистами.

Трамп ответил на вопрос представителей средств массовой информации, касающийся Петро, на фоне захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, Трамп заявил, что американские военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а президент Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из республики. По данным СМИ, в венесуэльской столице прогремели взрывы. Кроме того, журналисты утверждают, что операцию проводили бойцы элитного подразделения США Delta Force.

