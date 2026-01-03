Трамп после захвата Мадуро посоветовал лидеру Колумбии быть осторожнее

Напомним, Трамп заявил, что американские военные нанесли массированный удар по территории Венесуэлы, а президент Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из республики. По данным СМИ, в венесуэльской столице прогремели взрывы. Кроме того, журналисты утверждают, что операцию проводили бойцы элитного подразделения США Delta Force.