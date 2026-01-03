Ричмонд
Четыре команды сразились в турнире по хоккею в валенках в Салехарде

На Лебяжьем озере в Салехарде (ЯНАО) состоялся зимний турнир по хоккею в валенках, собравший четыре команды любителей спорта. Несмотря на мороз, игра прошла в атмосфере азарта и праздничного настроения, а участники продемонстрировали настоящий командный дух. Об этом сообщили в администрации города.

По итогам турнира первое место заняла команда «Русская дружина».

«На площадке на равных сражались и юные хоккеисты, и опытные игроки — с азартом, характером и настоящими спортивными эмоциями. Поддержать команды собрались случайные зрители и болельщики», — сказано в telegram‑канале мэрии.

В турнире сразились четыре команды, на льду наравне боролись юные и опытные хоккеисты, а зрители и болельщики поддержали участников несмотря на мороз. По итогам игр первое место заняла «Русская дружина», второе — «Нива», третье — «Рафаэлки», четвертое — «Трактор».