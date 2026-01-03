Четыре команды сразились в турнире по хоккею в валенках в Салехарде

На Лебяжьем озере в Салехарде (ЯНАО) состоялся зимний турнир по хоккею в валенках, собравший четыре команды любителей спорта. Несмотря на мороз, игра прошла в атмосфере азарта и праздничного настроения, а участники продемонстрировали настоящий командный дух. Об этом сообщили в администрации города.