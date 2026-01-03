Собянин: число сбитых на подлёте к Москве беспилотников возросло до 17

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в новогоднюю ночь ударили по кафе и отеле на побережье Чёрного моря в Хорлах Херсонской области, в результате атаки погибли 24 человека. Ещё свыше 50 человек получили травмы. Из украинских БПЛА был с зажигательной смесью. Сальдо подчеркнул, что киевский режим целенаправленно атаковал людей, которые встречали Новый год.