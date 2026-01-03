Собянин: число сбитых на подлёте к Москве беспилотников возросло до 17

Российские военные ликвидировали 17 беспилотников Вооружённых сил Украины, летевших на российскую столицу, проинформировал Сергей Собянин.
Мэр Москвы уточнил, что на месте падения БПЛА находятся специалисты.
О 17 ликвидированном беспилотнике стало известно в 23:37 мск.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram.
О первом уничтоженном украинском аппарате Собянин проинформировал в 19:37 мск в субботу.
Напомним, в Минобороны РФ рассказали, что в ночь на субботу российские военнослужащие ликвидировали 22 украинских беспилотника над четырьмя регионами Российской Федерации и акваторией Азовского моря.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в новогоднюю ночь ударили по кафе и отеле на побережье Чёрного моря в Хорлах Херсонской области, в результате атаки погибли 24 человека. Ещё свыше 50 человек получили травмы. Из украинских БПЛА был с зажигательной смесью. Сальдо подчеркнул, что киевский режим целенаправленно атаковал людей, которые встречали Новый год.