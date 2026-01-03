Ричмонд
Собянин: число сбитых на подлёте к Москве беспилотников возросло до 17

Военные РФ уничтожили беспилотники ВСУ, летевшие на столицу, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на месте падения обломков работают специалисты.

Российские военные ликвидировали 17 беспилотников Вооружённых сил Украины, летевших на российскую столицу, проинформировал Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что на месте падения БПЛА находятся специалисты.

О 17 ликвидированном беспилотнике стало известно в 23:37 мск.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram.

О первом уничтоженном украинском аппарате Собянин проинформировал в 19:37 мск в субботу.

Напомним, в Минобороны РФ рассказали, что в ночь на субботу российские военнослужащие ликвидировали 22 украинских беспилотника над четырьмя регионами Российской Федерации и акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в новогоднюю ночь ударили по кафе и отеле на побережье Чёрного моря в Хорлах Херсонской области, в результате атаки погибли 24 человека. Ещё свыше 50 человек получили травмы. Из украинских БПЛА был с зажигательной смесью. Сальдо подчеркнул, что киевский режим целенаправленно атаковал людей, которые встречали Новый год.

