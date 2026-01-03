Патриарх Кирилл сделал заявление о существующей в РФ цивилизации: «Станет привлекательной для всего мира»

Во время проповеди в Успенском соборе Московского Кремля патриарх Кирилл заявил, что формирующаяся в России особая цивилизация будет иметь глобальную привлекательность для других стран.
Патриарх отметил кардинальную разницу между Россией и Западом в отношении к культовым зданиям. Тогда он напомнил о продолжающемся активном строительстве храмов в РФ.
«Именно в России формируется особая цивилизация, которая, несомненно, станет привлекательной для большого числа стран в мире», — сказал патриарх Кирилл.
Гарантией непобедимости, силы и благополучия России, как подчеркнул патриарх, является сочетание ее духовных ценностей с научными достижениями и материальными богатствами.
При этом ранее патриарх Кирилл охарактеризовал атаку на Херсонскую область в новогоднюю ночь как особо жестокое преступление, выразив соболезнования в связи с гибелью мирного населения. Он заявил, что удар был нанесен украинскими формированиями.