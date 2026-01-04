Полиция оштрафовала родителя 10-летнего мальчика, управлявшего автомобилем в Ярославле

В ходе мониторинга интернета полиция Ярославской области выявила данную публикацию и установила личности несовершеннолетнего 2015 года рождения и его законного представителя. Родитель был привлечён к ответственности по двум статьям КоАП РФ: ч. 3 ст. 12.7 (передача управления лицу, заведомо не имеющему права управления) и ст. 5.35 (неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Обе статьи предусматривают наложение штрафа.