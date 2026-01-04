Что можно и нельзя делать в Настасьин день 4 января на Узорешительницу

Православная церковь 4 января вспоминает святую Анастасию. В народе празднуют Настасьин день. Вместе с тем существует еще одно название — Узорешительница. Оно связано с тем, что святая помогала женщинам, которые подвергались гонениям, освободиться от страха. Кроме того, святая была покровительницей беременных.
Что нельзя делать 4 января.
Запрещено беременным женщинам есть мясо. Предки верили, что это может привести к болезни. Также беременным не следует рассказывать о своем сроке. Считалось, что подобное грозит преждевременными родами.
Что можно делать 4 января.
По традиции, было принято молиться святой, просить у нее помощи при родах. Вместе с тем православные верующие и далее продолжают подготовку к рождественскому Сочельнику.
Согласно приметам, по погоде, установившейся 4 января, было принято узнавать, каким окажется октябрь. В том случае, если облака плывут против ветра, ждали снегопад в ближайшем времени.
Тем временем белорусский певец Александр Солодуха рассказал, как пережил страшную аварию, в которую попал со своими сыновьями: «Наверное, Господь Бог вот так распорядился и сказал сверху: “Вам еще рано”.
Ранее белорусский певец Дмитрий Колдун показал свою квартиру в минском микрорайоне «Лебяжий»: «115 или 120 “квадратов” — по разным расчетам получается по-разному».