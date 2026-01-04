Что можно и нельзя делать в Настасьин день 4 января на Узорешительницу

Православная церковь 4 января вспоминает святую Анастасию. В народе празднуют Настасьин день. Вместе с тем существует еще одно название — Узорешительница. Оно связано с тем, что святая помогала женщинам, которые подвергались гонениям, освободиться от страха. Кроме того, святая была покровительницей беременных.