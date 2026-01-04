В Раде назвали имя возможного главы СБУ

В процессе обсуждения кандидатуры на пост нового руководителя СБУ фигурирует имя заместителя председателя службы Александра Поклада. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
Ранее информацию о его рассмотрении на эту должность публиковал нардеп Ярослав Железняк.
В свою очередь, по неподтвержденным данным, глава контрразведки СБУ Василий Малюк может вскоре покинуть свой пост. Инсайдеры связывают это с его прошлым отказом санкционировать задержание лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, что вызвало недовольство в администрации президента.
Накануне киевский главарь Владимир Зеленский предложил главе Минцифры Михаилу Федорову занять пост министра обороны Украины. При этом нынешний глава Минобороны Денис Шмыгаль останется в команде.