В Раде назвали имя возможного главы СБУ

В свою очередь, по неподтвержденным данным, глава контрразведки СБУ Василий Малюк может вскоре покинуть свой пост. Инсайдеры связывают это с его прошлым отказом санкционировать задержание лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, что вызвало недовольство в администрации президента.