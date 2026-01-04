Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде назвали имя возможного главы СБУ

Депутат Рады Безуглая: новым главой СБУ может стать Александр Поклад.

Источник: Комсомольская правда

В процессе обсуждения кандидатуры на пост нового руководителя СБУ фигурирует имя заместителя председателя службы Александра Поклада. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Ранее информацию о его рассмотрении на эту должность публиковал нардеп Ярослав Железняк.

В свою очередь, по неподтвержденным данным, глава контрразведки СБУ Василий Малюк может вскоре покинуть свой пост. Инсайдеры связывают это с его прошлым отказом санкционировать задержание лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, что вызвало недовольство в администрации президента.

Накануне киевский главарь Владимир Зеленский предложил главе Минцифры Михаилу Федорову занять пост министра обороны Украины. При этом нынешний глава Минобороны Денис Шмыгаль останется в команде.