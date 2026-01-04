Поднять ключевую выставку: в какие музеи сходить на каникулах

Концепция, конечно, уязвима для критики: почему, например, Родченко — Воин, Кандинский — Маг, а Матюшин — Искатель? Кураторская аргументация не лишена изящества, но с тем же успехом эту «карточную колоду» можно было бы разложить совсем иным образом. Вызывает вопросы и архитектура проекта: кажется, что ее слишком много, а вещей, наоборот, мало (хотя на самом деле количественно экспозиция весьма насыщена). С другой стороны, пространство нового здания Третьяковки на Кадашевской набережной само по себе непростое, и в данном случае оно использовано не без фантазии.