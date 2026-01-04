Минобороны РФ: силы ПВО ликвидировали 103 БПЛА над российскими регионами

«В период с 16:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 18 — над территорией Калужской области, 18 — над территорией Московского региона, пять — над территорией Тульской области, четыре — над территорией Орловской области, четыре — над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над территорией Ростовской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Тверской области, один — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.