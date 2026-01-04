Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: силы ПВО ликвидировали 103 БПЛА над российскими регионами

Военные уничтожили свыше 100 украинских беспилотников самолётного типа, в том числе в Брянской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нейтрализовали 103 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники противника были ликвидированы в период с 16:00 до 23:30 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.

44 украинских аппаратов уничтожили в Брянской области, по 18 — над территориями Калужской области и Московского региона. Кроме того, беспилотники ликвидированы в Тульской, Орловской, Ростовской, Курской, Тверской областях и в Краснодарском крае, а также в Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

«В период с 16:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 18 — над территорией Калужской области, 18 — над территорией Московского региона, пять — над территорией Тульской области, четыре — над территорией Орловской области, четыре — над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над территорией Ростовской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Тверской области, один — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на субботу российские военнослужащие ликвидировали 22 украинских беспилотника над четырьмя регионами Российской Федерации и акваторией Азовского моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше