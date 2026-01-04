Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент Венесуэлы Родригес заявила, что страна не станет колонией США

Венесуэла не станет ничьей колонией. Об этом в субботу, 3 января, сказала вице-президент страны Делси Родригес.

Венесуэла не станет ничьей колонией. Об этом в субботу, 3 января, сказала вице-президент страны Делси Родригес.

Она заявила, что республика требует немедленного освобождения венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

— Единственный законный президент республики — Мадуро, — цитирует ее телеканал Telesur.

В этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату Николаса Мадуро. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».

Утром того же дня в столице Венесуэлы — Каракасе — прозвучали взрывы. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. «ВМ» собрала все, что известно о нападении американских войск.

Во время ночной операции в Каракасе один из американских самолетов подвергся обстрелу и получил повреждения. Об этом 3 января на пресс-конференции в Мар-а-Лаго сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше