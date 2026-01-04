Вице-президент Венесуэлы Родригес заявила, что страна не станет колонией США

Венесуэла не станет ничьей колонией. Об этом в субботу, 3 января, сказала вице-президент страны Делси Родригес.
Она заявила, что республика требует немедленного освобождения венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.
— Единственный законный президент республики — Мадуро, — цитирует ее телеканал Telesur.
В этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату Николаса Мадуро. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».
Утром того же дня в столице Венесуэлы — Каракасе — прозвучали взрывы. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. «ВМ» собрала все, что известно о нападении американских войск.
Во время ночной операции в Каракасе один из американских самолетов подвергся обстрелу и получил повреждения. Об этом 3 января на пресс-конференции в Мар-а-Лаго сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.